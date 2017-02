Stuttgart (dpa/lsw) - Grünen-Landeschefin Sandra Detzer sieht derzeit wenig Chancen für einen grundsätzlichen Stopp der umstrittenen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. „Wir Grüne sehen die Abschiebungen nach Afghanistan sehr kritisch“, sagte Detzer der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Trotzdem müssen sich die Bundesländer im gültigen Rechtsrahmen bewegen. Der Rechtsrahmen ist: Wenn die Bundesregierung zu der Einschätzung kommt, dass die Lage in Afghanistan es zulässt, dann ist abzuschieben.“ Mehr als zehn Jahre lang habe es aus gutem Grund einen Abschiebestopp nach Afghanistan gegeben. „Es wäre klare grüne Position, den wieder in Kraft zu setzen. Aber es gibt dafür im Bund derzeit keine Mehrheiten.“

Flüchtlingsorganisationen gehen davon aus, dass an diesem Mittwoch die dritte vom Bund geleitete Sammelabschiebung nach Afghanistan ansteht. In zwei Abschiebungen im Dezember und Januar wurden nach Angaben des Innenministeriums auch acht abgelehnte Asylbewerber aus Baden-Württemberg unter Zwang in das Land am Hindukusch gebracht. Der Flüchtlingsrat und die Grüne Jugend haben die grün-schwarze Landesregierung aufgefordert, Abschiebungen nach Afghanistan wegen der Sicherheitslage zumindest auszusetzen.

