Stuttgart (lsw) - Es ist ein heikles Thema: Regierungschef Kretschmann will der Ausweitung sicherer Herkunftsländer auf Nordafrika zustimmen - und bekommt Widerspruch aus der eigenen Partei.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will trotz parteiinterner Kritik für die Aufnahme von Tunesien, Marokko und Algerien in die Liste der sicheren Herkunftsländer stimmen. „Baden-Württemberg wird der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer um die besagten Maghreb-Staaten zustimmen, sofern die Bundesregierung das Ansinnen in den Bundesrat einbringt“, sagte Kretschmann der „Rheinischen Post“.

Er erntete damit umgehend Widerspruch aus der eigenen Partei. Parteichefin Simone Peter lehnte es ab, Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Der „Saarbrücker Zeitung“ sagte sie, es sei sinnvoller, die Rückführung mit bilateralen Abkommen und individuellen Hilfen zu regeln. In den drei Ländern würden „immer noch ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert“.

Auch die Grünen in Nordrhein-Westfalen bleiben beim Nein. Eine Einstufung der Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten löse keine Probleme und vereinfache Abschiebungen Ausreisepflichtiger nicht, bekräftigte die Spitzenkandidatin der Grünen für die NRW-Landtagswahl, Sylvia Löhrmann, gestern.

Der Grünen-Migrationsexperte im Bundestag, Volker Beck, sagte: „Dieser Gesetzentwurf gehört in die Mottenkiste.“ Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge könne schon jetzt bestimmte Asylverfahren prioritär behandeln. „Die Abschiebung abgelehnter Asylsuchender setzt aber die Aufnahmebereitschaft der Herkunftsstaaten voraus“, sagte Beck. „Daran hapert es bei den Maghreb-Staaten unabhängig davon, ob Deutschland sie als sicher betrachtet oder nicht.“

Kretschmann hatte lange bei der Einstufung der drei Länder als sichere Herkunftsländer gezögert - unter anderem wollte er erst in Erfahrung bringen, inwieweit Homosexuelle dort verfolgt werden.

Der Status als sichere Herkunftsländer würde nach Auffassung von Befürwortern dazu führen, dass bei Bürgern dieser Länder beschleunigte Asylverfahren möglich werden. Migranten aus einem sicheren Herkunftsstaat haben in Deutschland normalerweise kein Recht auf Asyl. Die Einstufung von Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsländer ist bislang im Bundesrat am Widerstand der Bundesländer gescheitert, in denen die Grünen und die SPD regieren. Der Bundestag hatte den Gesetzentwurf bereits im Mai 2016 beschlossen.

Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, warf Kretschmann vor, monatelang auf Zeit gespielt zu haben. „Insofern kann ich nur begrüßen, dass jetzt plötzlich Bewegung bei den Grünen einkehrt“, sagte der Fraktionschef.