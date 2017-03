Stuttgart (lsw) - Nach der Kritik von Bosch-Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach an dem geplanten Fahrverbot für viele Diesel-Fahrzeuge in Stuttgart sucht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Gespräch.

Er habe mit ihm telefoniert und wolle demnächst ausführlich mit ihm reden, sagte gestern ein Regierungssprecher. Niemand habe ein Interesse daran, die Dieseltechnologie zu verteufeln. Die Politik müsse wegen der hohen Schadstoffbelastung aber tätig werden. Fehrenbach gehört zum wirtschaftspolitischen Beraterkreis von Kretschmann. Zugleich ist Bosch stark in der Diesel-Technologie engagiert.

Anzeige

„Ich befürchte, dass nach diesem Kommunikations-Gau aufgrund des Kabinettsbeschlusses in ganz Deutschland das Ende des Diesel-Pkw eingeläutet wurde“, schrieb der frühere Chef des Autozulieferers in einem Brief an Kretschmann. Der Dieselmotor werde „pauschal zum Sündenbock“ abgestempelt. Darüber hatte zuerst die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte sich geeinigt, ab 2018 bei extrem hoher Schadstoffbelastung zentrale Straßen im Talkessel von Stuttgart für viele Diesel-Fahrzeuge zu sperren. Betroffen sind Fahrzeuge, die nicht die strengste Abgasnorm Euro 6 erfüllen.

Schwetzingen (lsw) - Ein schwerer Unfall hat auf der Autobahn 6 in Höhe der Ausfahrt Schwetzingen/Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu einer mehrstündigen Sperrung in Richtung Mannheim geführt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein 26-Jähriger ein Stauende übersehen und war mit seinem Fahrzeug mit einem stehenden Wagen zusammengeprallt. Während des Zusammenstoßes streifte der Unfallverursacher einen stehenden Sattelzug. Der 26 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Insassen wurden leicht verletzt und ebenfalls in Kliniken behandelt. Während der Sattelzug weiterfahren konnte, mussten die beiden Kleinwagen abgeschleppt werden.