Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Trauerbeflaggung der Landesbehörden angeordnet. „In Gedanken sind wir bei den vielen Opfern, die gestern auf so grausame Weise aus dem Leben gerissen wurden oder noch um ihr Leben kämpfen sowie bei ihren Familien und Freunden“, erklärte er am Dienstag in Stuttgart. Die Landesregierung sei „tief bestürzt“. In Berlin war am Montagabend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Dabei wurden mindestens 12 Menschen getötet und viele verletzt. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus.

