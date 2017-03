Tel Aviv (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht für baden-württembergische Firmen großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit israelischen Startups. Deutsche Firmen seien gut in der Entwicklung von Produkten, Israel stark in der Informations­technologie, sagte Kretschmann gestern in Tel Aviv. Die Landes­regierung will künftig gerade ­mittelständischen Unternehmen beim Zugang zu israelischen Gründern helfen. Seit Sonntag bereist eine 80-köpfige Wirtschaftsdelegation mit Kretschmann und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) Israel. Darunter sind Vertreter des Werkzeug-Handelskonzerns Würth und der Industrie- und Handelskammer der Stadt Ulm. Mehr als 100 deutsche Unternehmen suchen laut der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer bisher gezielt Innovationen in Israel.

Anzeige