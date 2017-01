Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung plant aktuell keinen freien Eintritt in die Museen des Landes. Ideen dazu seien vom Koalitionsausschuss abgelehnt worden, stellte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart klar. „Es gibt keine Überlegungen, einen generell freien Eintritt in die Museen zu machen.“ Gleichwohl prüfe Kunststaatssekretärin Petra Olschowski, wie man etwa bildungsferne Schichten, Kinder oder Jugendliche mehr zum Museumsbesuch motivieren könne. Olschowski hatte freien Eintritt in die Sammlungen der Museen als „ein gutes Zeichen in die Gesellschaft hinein“ bezeichnet. Die SPD hatte den freien Eintritt für Museen wie die Staatsgalerie in Stuttgart oder die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden vorgeschlagen.

