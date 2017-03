Lörrach (dpa/lsw) - In einer Bar in Lörrach ist am Mittwochabend aus unklarer Ursache Kohlenmonoxid ausgetreten. Eine 19 Jahre alte Frau hatte das giftige Gas eingeatmet und musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte räumten das Haus, in dem sich die Shisha-Bar befand und brachten 21 Menschen in Sicherheit. 14 von ihnen kamen zur Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus, bei keinem von ihnen wurde eine Vergiftung festgestellt.

Die Polizei hat die Bar gesperrt. Am Donnerstagmorgen sollen Experten die Ursache des Gasaustritts untersuchen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Erst Ende Januar waren in Bayern sechs Teenager gestorben, weil sie das Gas unbemerkt eingeatmet hatten.

