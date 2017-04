Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische Polizei hat einen auf sechs Wochen angesetzten Pilotversuch mit Körperkameras gestartet. An dem Test mit 30 Bodycams sind die Polizeipräsidien in Freiburg, Mannheim und Stuttgart beteiligt, wie Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag mitteilte. Im Bereich dieser Präsidien finden etwa 40 Prozent aller Fälle im Land von Gewalt gegen Polizisten statt. Ein erster Bericht über den Versuch soll im Juni vorliegen. Strittig ist das Pre-Recording, eine Sonderfunktion der Bodycam, die von Datenschützern kritisiert wird. Dabei nimmt die Kamera in einer Art Dauerschleife 60 Sekunden auf, die aber immer wieder gelöscht werden.

