Lahr (dpa/lsw) - Polizisten in Lahr im Schwarzwald (Ortenaukreis) haben einem 16 Jahre alten Mopedfahrer mit einer ungewöhnlichen Suchaktion das Kniegelenk gerettet. Der Jugendliche war mit seinem Moped verunglückt und hatte dabei das Kniegelenk verloren, sagte ein Sprecher des Ortenau Klinikums in Lahr am Mittwoch. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ darüber berichtet. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus, dort wurde das Fehlen des Gelenks bemerkt. Polizisten kehrten auf Wunsch des Arztes gleich zwei Mal an den Unfallort zurück und suchten. Sie fanden das Kniegelenk im Straßengraben und brachten es in die Klinik. Dort wurde es dem 16-Jährigen wieder eingesetzt.

