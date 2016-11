Stuttgart (dpa/lsw) - Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) warnt erneut vor den Folgen des Klimawandels. Die Veränderungen beeinflussten auch den Wasserkreislauf, sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart. «Wir müssen daher damit rechnen, dass zukünftig in den Sommermonaten regional geringere Wasservorräte als bisher zur Verfügung stehen werden.»

In Süddeutschland stiegen die Temperaturen zwischen 1931 und 2015 bereits um etwa 1,3 Grad Celsius, wie er unter Berufung auf einem neuen Bericht zur Klimaforschung in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz weiter mitteilte. Der Bericht zeige, vor welche großen Herausforderungen der Klimawandel alle stelle. Seit 2001 lagen insgesamt 14 von 15 Jahren in Süddeutschland, wie auch im gesamten Bundesgebiet, über dem langjährigen Mittel 1961 bis 1990.

