Heilbronn (dpa/lsw) - Ein 15 Monate alter Junge ist in Heilbronn von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich das Kind am Dienstagvormittag mit seiner Mutter in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses aufgehalten. Ein 24-Jähriger, der gerade ausparkte, übersah das Kind und überrollte es mit einem Rad seines Wagens. Der kleine Junge wurde ins Krankenhaus gebracht.

