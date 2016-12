Gundelfingen (dpa/lsw) - Die 30 000 Euro, die sechs Kinder auf dem Weg zur Schule in Gundelfingen bei Freiburg gefunden haben, sind zurück bei ihrem Eigentümer. Ein 47-Jähriger habe sich gemeldet, die Verpackung des Geldes korrekt beschreiben und dessen Herkunft belegen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kinder hatten das Geld vergangene Woche in Bündeln gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der 47-Jährige habe das Geld nach eigener Aussage beim Spazierengehen verloren, hieß es weiter. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die Kinder könnten sich nun über einen Finderlohn im hohen dreistelligen Bereich freuen.

