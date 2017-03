Heilbronn (dpa/lsw) - Kernkraftgegner haben am Samstag in Heilbronn gegen Pläne des Energieunternehmens EnBW zum Schiffstransport von Castoren mit radioaktivem Müll auf dem Neckar protestiert. Nach Angaben der Polizei folgten rund 650 Menschen einem Aufruf des Aktionsbündnisses „Neckar castorfrei“ zu einem Protestmarsch und einer Kundgebung. Beide seien friedlich verlaufen.

„Wir wollten vor dem Jahrestag der Katastrophe von Fukushima vom 11. März 2011 ein Zeichen setzen und vor Castor-Transporten auf dem Fluss durch dicht besiedeltes Gebiet warnen“, sagte der Sprecher des Aktionsbündnisses Herbert Würth. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat hingegen keine Bedenken. Die Alternative wäre ein Straßentransport, sagte sie dem SWR. Zudem handele es sich um Schiffe, die „praktisch unsinkbar sind“.

EnBW will 15 Castorbehälter mit 342 abgebrannten Brennelementen aus dem abgeschalteten Kernkraftwerk Obrigheim in das Zwischenlager nach Neckarwestheim bringen. Im Februar hatte das Unternehmen einen Probelauf mit Castoren ohne radioaktives Material für den umstrittenen Transport unternommen. Für die Schiffstransporte mit echten Brennelementen steht die Genehmigung des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) noch aus. Damit wird im Laufe des Jahres gerechnet.

