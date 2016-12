Blumen und Kerzen stehen am 11.11.2016 in Gedenken der getöteten Endingerin auf und um den Stadtbrunnen in Endingen.

Blumen und Kerzen stehen am 11.11.2016 in Gedenken der getöteten Endingerin auf und um den Stadtbrunnen in Endingen. Foto: dpa

Endingen (dpa/lsw) - Rund einen Monat nach dem Mord an einer jungen Frau in Endingen bei Freiburg bittet die Polizei erneut um Mithilfe der Bevölkerung. Jeder Hinweis könne wichtig sein, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Für Hinweise, die zum Täter führen, gebe es weiter 25 000 Euro Belohnung. Die Polizei sei bislang 1100 Hinweisen nachgegangen, eine entscheidende Spur habe sich nicht ergeben. Die 27 Jahre alte Frau war Anfang November von einem Unbekannten vergewaltigt und ermordet worden. Sie war allein zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Einen Zusammenhang zum Mord an einer Studentin in Freiburg drei Wochen zuvor sieht die Polizei derzeit nicht, kann ihn aber auch nicht ausschließen.