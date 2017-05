Ein Florett liegt am 18.04.2017 in einer Trainingshalle im Fechtzentrum mit Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim (Baden-Württemberg). Nach den Missbrauchsvorwürfen am Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim wird die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren gegen den freigestellten Fecht-Trainer eröffnen. Foto: Archivbild: dpa