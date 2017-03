Stuttgart (dpa/lsw) - Mit der Bundestagswahl im Herbst wird der Anteil von CDU-Frauen aus dem Südwesten an den Abgeordneten in Berlin kaum steigen. Zwar ist auf der Landesliste, die am Samstag aufgestellt werden soll, mehr als jeder zweite Platz (55 Prozent) mit einer Frau besetzt, wie Generalsekretär Manuel Hagel am Montag mitteilte. Aufgrund der Stärke der CDU im Südwesten wird die Liste jedoch wenig Auswirkung haben. Grund: Für gewöhnlich gewinnt die CDU im Ländle sehr viele Wahlkreise direkt. 2013 waren es sogar alle. Nur der Rest zieht über die Liste in den Bundestag ein. Aktuell stellt die Südwest-CDU 43 Abgeordnete, darunter acht Frauen. Unter den Direktkandidaten sind diesmal sogar nur drei Frauen: Karin Maag, Annette Widmann-Mauz und Ronja Kemmer.

