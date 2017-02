Lörrach (dpa/lsw) - Eine Katze hat ihre Besitzerin in Lörrach mitten in der Nacht ausgesperrt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 45-Jährige in der Nacht zum Sonntag zum Rauchen auf den Balkon gegangen. Die Katze sprang währenddessen jedoch gegen die Klinke der Balkontür, woraufhin die zuschnappte. Da der Balkon im dritten Stock lag, konnte sich die Frau nicht selbst aus der misslichen Lage befreien. Sie rief nach Angaben eines Polizeisprechers mit dem Handy die Beamten, weil sie den Schlüsseldienst nicht erreichen konnte. Um einen teuren Einsatz zu vermeiden, warfen die Helfer der Frau einen Polizei-Schlagstock zu, mit dem sie die Tür schließlich öffnen konnte.

