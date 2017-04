Heilbronn (pol) - Bislang Unbekannte haben offenbar am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr eine lebendige Katze in einem Mülleimer im Heilbronner Hauptbahnhof ausgesetzt. Das Tier befand sich nach Angaben der Polizei in einer schwarzen Umhängetasche der Marke "Benetton". Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckten den ausgewachsenen, etwa ein bis zwei Jahre alten Kater in dem Mülleimer und verständigten das Bundespolizeirevier Heilbronn sowie die Tierrettung Unterland. Ein Mitarbeiter der Tierrettung barg den Kater anschließend wohlbehalten aus dem Abfallbehälter und übergab ihn dem Tierschutzverein Heilbronn. Bei dem nicht kastrierten Kater handelt es sich mutmaßlich um einen Bengal-Mischling mit braun-getigertem Fell. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Eigentümer des Katers, da er weder tätowiert noch gechipt ist. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

