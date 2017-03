Enzo Gorza, Inhaber der Eisdiele San Marco, in Tübingen hält am 28.03.2017 ein Waffelhörnchen mit Eis.

Tübingen (dpa/lsw) - Drei Tübinger Eisdielen haben ihren Preis für eine Kugel Eis gleichzeitig auf 1,50 Euro erhöht - nun prüft die Landeskartellbehörde, ob es verbotene Preisabsprachen gab. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Einem Bericht des „Schwäbischen Tagblatts“ zufolge haben die Eisdielenbesitzer eingeräumt, sich beim Preis abgesprochen zu haben. Zuvor kostete die Kugel in vielen Teilen der Stadt 1,20 Euro. Das Wirtschaftsministerium wird als Landeskartellbehörde zunächst die betroffenen Betreiber schriftlich anhören.

„Erst dann kann über weitere Maßnahmen entschieden werden; auch darüber, ob der Sachverhalt überhaupt bußgeldrelevant ist“, teilte ein Sprecher mit. Ein Eisdielenbetreiber wies am Dienstag die Behauptung, es habe Absprachen gegeben, als Missverständnis zurück.