Von Susanne Kupke





Karlsruhe - Im Schatten der Bäume flanieren Fußgänger, Radfahrer treten in die Pedale, das ein oder andere Auto fährt durch die Allee, dazwischen rollen Straßenbahnen auf Rasengleisen. Noch ist das eine Zukunftsvision für die Karlsruher Kriegsstraße. Derzeit brettern täglich an die 60 000 Autos über die teils sechsspurige Betonpiste der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs. In gut vier Jahren soll Schluss damit sein. Nach einigem Bangen ist Jahrzehnte nach den ersten Plänen gestern der erste Spatenstich zum Umbau der autobahnähnlichen Straße gesetzt worden - es ist zugleich ein wichtiger Meilenstein für das Milliarden-Projekt, das der Karlsruher City ein neues Gesicht geben soll.

Durch die sogenannte Kombilösung - eines der größten Verkehrsprojekte im Land - soll die Fußgängerzone werden, was der Name verheißt: Ein Teil der dort im Minutentakt fahrenden Straßenbahnen wird in einem Tunnel darunter rollen, ein anderer Teil auf einer neuen Trasse der südlich verlaufenden Kriegsstraße. Diese wird zum Boulevard umgebaut, der Autoverkehr größtenteils unter die Erde verbannt. Damit soll die Lebensqualität, aber auch die Sicherheit deutlich verbessert werden. „Mit der neuen Stadtbahntrasse Kriegsstraße entsteht eine weitere attraktive ÖPNV-Achse durch die Stadt“, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Seit Anfang 2010 wird an dem Mammut-Vorhaben gebaut. Mehr als einmal stand es auf der Kippe. Eine Verdoppelung der Kosten, die Pleite einer Baufirma, böse Überraschungen im Karlsruher Untergrund, Baustopps und Verzögerungen - manche befürchteten schon ein Stuttgart 21 im Kleinformat. Zumal plötzlich ein Damoklesschwert über allem schwebte - in Form von Zweifeln des Bundesrechnungshofes. Der hatte die Wirtschaftlichkeit vor allem beim Kriegsstraßen-Umbau und damit das gesamte von Stadt, Land und Bund finanzierte Projekt in Frage gestellt. Mitten im Bau. „Das geht gar nicht“, findet Hermann.

Nach mehr als sieben Jahren Bauzeit ist Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), der das Projekt von seinem CDU-Vorgänger Heinz Fenrich geerbt hat, sichtlich erleichtert. Nach dann gut zwölf Jahren soll für die Karlsruher endlich Schluss sein mit Lärm, Staub, Sperrungen, Staus und Slalomfahrten um immer neue Baustellen.

Die Bauarbeiten kosten nicht nur Nerven: Seit Baubeginn musste die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft 11,5 Millionen Euro Entschädigung leisten, an Anwohner oder Geschäftsleute, die über Einbußen klagen. Die Millionen-Klage eines Elektronikmarktes wies der Verwaltungsgerichtshof nun jedoch ab. „Karlsruhe 21“, wie Kritiker es in Anlehnung an das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 verspotten, wird voraussichtlich zwei bis drei Jahre später als geplant fertig. Für die Bauherren ist aber vorrangig, dass Berlin im vergangenen Herbst doch noch grünes Licht für den Weiterbau gab.