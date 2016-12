Von Angela Reinhardt





Stuttgart - Die kleine Vorweihnachts-Gala ist rasend beliebt beim Stuttgarter Ballettpublikum: Seit über 30 Jahren tanzt die Kompanie stets im Dezember für eine Benefiz-Aktion, meist gibt es dabei eine Uraufführung und Bonbons aus dem Repertoire. Wo die Hälfte des Stuttgarter Balletts in diesem Jahr etwas dürftig ausfiel, da strahlte die John-Cranko-Schule in ihrem Teil wieder mit einem perfekt einstudierten Auftritt. Noch einmal wurde das große Gemeinschaftswerk von vier Stuttgarter Choreografen für die Ballettschule gezeigt, das zu Reid Andersons 20. Intendanten-Jubiläum im Juli Premiere gehabt hatte. Alle vier sind Absolventen der Schule, allein das soll den Stuttgartern mal einer nachmachen; gemeinsam teilten sie Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ auf und kreierten unterschiedlich getönte Stücke zu den berühmten Violinkonzerten. Aber wer kam nur auf die Idee, Vogelgezwitscher und Donnereffekte in die Bandaufnahme von Vivaldis Musik hineinzuschneiden?

Außergewöhnlich viele gute Jungs

Der fließende Übergang zwischen den Jahreszeiten - stets treffen sich die Tänzer der beiden Abschnitte noch auf der Bühne - bildet ebenso eine Klammer wie die durchweg vom Ex-Tänzer Thomas Lempertz gestalteten Kostüme. Er entkommt den saisonalen Klischees ziemlich gut, indem er etwa dem Herbst keine Brauntöne, sondern ein düster-fantastisches Schwarzlila mitgibt oder dem Sommer flotte Stoffhosen und raffinierte geteilte Flatteroberteile. Katarzyna Kozielskas „Frühling“ gehört nicht zu ihren besten Werken, das tröpfelt trotz der hübschen Kombination aus kleinen und großen Schülern vor sich hin. Deutlich eigenwilliger prägt Louis Stiens den Sommer, mit kantigen, zeichenhaften Armbewegungen, ungewöhnlichen Profilansichten und Bildern, die ganz entfernt an kleine Sommergnome oder freche Vogelscheuchen denken lassen. Fabio Adorisio zeigt im „Herbst“, dass er auch große Gruppen expressiv bewegen und in Bildern denken kann, er erweist sich an diesem Vormittag überhaupt als sehr wandelbarer Choreograf.

Wieder einmal glänzt die Cranko-Schule mit außergewöhnlich vielen guten Jungs, Henrik Erikson, Riccardo Ferlito oder Christopher Kunzelmann zum Beispiel (dem noch ein kleines Lächeln fehlt). Aber auch der geschmeidigen Madeline Woo oder der majestätischen Julliane Franzoi werden wir sicher wieder begegnen. Letztere tanzte den „Winter“-Pas-de-deux von Demis Volpi mit dem topsicheren Partner Adrian Oldenburger.

Ausschnitte aus Klassikern, zwei heitere Pralinen aus vergangenen Noverre-Abenden und Rolando d’Alesios unheimliches „Absence“ auf der sinkenden Titanic ergänzten in der zweiten Hälfte das Programm. Der erste Solist Constantine Allen unterbrach seinen Höhenflug als Petruchio in „Der Widerspenstigen Zähmung“ für eine Uraufführung von Fabio Adorisio: Zu Liszts „Liebestraum“ sehen wir in „Left behind“ einen vom Leben Zurückgelassenen. Immer wieder kreuzen sich Allens Arme vor der Brust, ein interessantes Motiv der Beklemmung. Neben dem um zwölf Uhr mittags noch nicht vollständig liebestrunkenen Romeo von David Moore bezauberte Hyo-Jung Kang als Julia - sie hatte am Vorabend als sehr spontane Katharina in der „Zähmung“ debütiert.