Stuttgart (dpa/lsw) - Für einen Modellversuch zur Therapie von zuvor nicht behandelten Patienten über Telefon oder Internet gibt es in der Ärzteschaft bereits „eine Menge Interessenten“. Mit dem in Deutschland einzigartigen Vorhaben will die Ärztekammer Baden-Württemberg die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben und den Mangel an Medizinern abfedern, wie Kammerpräsident Ulrich Clever am Donnerstag in Stuttgart erläuterte. Deshalb hat sie als erste Kammer die Berufsordnung so geändert, dass Fernbehandlung nicht nur bei Bestandspatienten, sondern auch bei solchen möglich ist, die der Mediziner zuvor noch nie gesehen hat. Ärzte und Ärztegruppen können sich seit dem 1. April für die neue Art der Behandlung bei der Kammer bewerben. Sie entscheidet anhand von Qualitätskriterien über die Teilnahme am Modellversuch.

Das Thema wird auch im Fokus des 120. Ärztetages vom 23. bis zum 26. Mai in Freiburg stehen. Die Kammer vertritt rund 65 400 Ärzte in Baden-Württemberg.

Anzeige