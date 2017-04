Am späten Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr ist es in der Stuttgarter Straße in Metzingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Bus gekommen. Der 17-jährige KTM-Fahrer befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Riederich, als ein Omnibus von rechts aus der Senefelder Straße auf

die Stuttgarter Straße nach links einbiegen wollte. Der 71-jährige Busfahrer erkannte den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer zu spät und es kam zum Zusammenstoß beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der junge Fahrer stieß durch die Seitenscheibe des Busses und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

