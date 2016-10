Kornwestheim (dpa/lsw) - Widerstand zwecklos: Ein junger Mann hat sich an einem Polizisten einen Zahn ausgebissen. Der Beamte wollte den 26-Jährigen am Montag in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) kontrollieren, wie die Polizei am Donnerstag in Ludwigsburg mitteilte. Mit Bissen in den Arm und den Rücken habe sich der Verdächtige gewehrt. Außer einem verlorenen Schneidezahn brachte ihm das aber nichts ein. Im Rucksack des 26-Jährigen fanden sich verdächtige Substanzen, vermutlich Drogen. Der angegriffene Polizist blieb unverletzt.

