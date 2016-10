Lörrach (dpa/lsw) - Zwei Männer haben in Lörrach einen 16-Jährigen niedergeschlagen, als der Junge einem Behinderten helfen wollte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Jugendliche gesehen, wie die beiden Männer den behinderten Menschen belästigten und diese dann aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen. Ein Angreifer ohrfeigte den 16-Jährigen daraufhin. Der andere schmetterte ihm erst die Faust ins Gesicht. Dann schlug er ihn mit einer Bierflasche nieder. Danach rannten sie davon. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

