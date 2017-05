Mannheim (dpa/lsw) - Hochwasser wegen längerer Regenfälle hat drei Teenager in Mannheim in eine brenzlige Situation gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die 14- bis 15-Jährigen am Dienstag auf einer Sandbank im Neckar unterwegs gewesen. Das Wasser stieg durch den Regen aber so rasant, dass sie es nicht mehr rechtzeitig an Land schafften. Einer der Teenager konnte sich noch schwimmend retten - seine Freunde mussten aber zunächst mit einem Seil gesichert und dann von Tauchern gerettet werden. Ermittlungen zufolge hatten die Jugendlichen auf der Sandbank gespielt. Als dann ein Staudamm geöffnet wurde, stieg der Wasserspiegel so stark, dass sie es nicht mehr rechtzeitig an Land schafften.

