Stuttgart (lsw) - Der Landeschef der Jungen Union, Nikolas Löbel, fordert nach der desolaten Niederlage der CDU bei der Landtagswahl eine Parteireform und ein neues Grundsatzprogramm.

Beides müsse unter breiter Mitgliederbeteiligung erarbeitet werden, sagte er der dpa in Stuttgart. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Der Modernisierungskurs, der 2011 unter Landeschef Thomas Strobl eingesetzt worden sei, müsse intensiviert werden. Die CDU hatte unter Spitzenkandidat Guido Wolf bei der Landtagswahl im März nur 27 Prozent eingefahren - ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis im Land.

Anzeige

Die CDU ist Juniorpartner in der bundesweit ersten grün-schwarzen Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). „Einfach wieder Regierungspartei zu sein, ist am Ende zu wenig“, meinte Löbel. „Wir müssen der CDU eine Frischzellenkur verpassen, um sie zur Baden-Württemberg-Partei 4.0 zu machen.“ Die Partei müsse ihre Strukturen überarbeiten. „Unsere Kommunikation muss schneller werden, und wir müssen daran arbeiten, in Zukunft wieder das Lebensgefühl der Baden-Württemberger am besten von allen Parteien zum Ausdruck zu bringen.“ Bei der Landtagswahl waren die Grünen mit 30,3 Prozent erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden.

Im Leitantrag zum JU-Parteitag heißt es selbstkritisch, von den zwölf Prozentpunkten, die die CDU im Vergleich zur Wahl 2011 verloren habe, seien einige entscheidende Punkte auf eigene Fehler zurückzuführen. „Früher galt die CDU im Land als die Baden-Württemberg-Partei. Wir trafen stets das wahre Lebensgefühl der Menschen im Südwesten. Diesen Status haben wir verloren.“

„In erster Linie konnte die CDU Baden-Württemberg frühere Wahlerfolge deshalb einfahren, weil sie als moderne, weltoffene und zugleich heimatverbundene sowie bürgernahe Volkspartei wahrgenommen wurde. Das hat in dem zurückliegenden Landtagswahlkampf völlig gefehlt“, heißt es in dem Antrag. So sei das Wahlprogramm Ergebnis eines unehrlichen Beteiligungsprozesses der Mitglieder gewesen.

Löbel erklärte, die Mitgliederbeteiligung der CDU sei nicht immer zielführend gewesen: „Wollen wir, dass unsere Mitglieder unsere gewählten Gremien nur beraten, oder wollen wir, dass unsere Mitglieder tatsächlich final entscheiden können?“ Die Partei müsse selbstbewusst und unabhängig von ihrer Arbeit in der Regierung auftreten.

Als Kritik an Strobl wollte Löbel das nicht verstanden wissen. Strobl hatte ab 2011, nach dem Verlust der Regierungsmacht im Südwesten, bereits eine Modernisierung der CDU eingeleitet, die die Partei moderner, offener und weiblicher machen sollte. Die Junge Union will sich beim Parteitag am Wochenende in Löffingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mit Zukunftsfragen beschäftigen und die Bundestagswahl 2017 in den Blick nehmen. Die Nachwuchsorganisation der CDU hat im Südwesten 10 800 Mitglieder.