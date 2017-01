Das Phantombild, das das Landeskriminalamt Tirol (Österreich) am 26.01.2017 zur Verfügung gestellt hat, zeigt einen Mann, der im Zusammenhang mit der Ermordung der damals 20-jährigen Lucile am 12.01.2014 in Kufstein gesucht wird. Nach dem Sexualmord an einer jungen Frau Anfang November in Endingen sieht die Polizei einen Zusammenhang zu dem ähnlichen Fall in Kufstein.. Foto: LKA Tirol/ dpa