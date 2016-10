Stuttgart (lsw) - Das Land will sein Pensionsvermögen klimafreundlicher anlegen. An einer veränderten Anlagerichtlinie arbeitet ein Beirat im Finanzministerium allerdings noch, teilte das Finanzministerium gestern in Stuttgart mit.

Eigentlich war die Entscheidung über die Novelle der Richtlinie für Montag vorgesehen. Laut Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) soll die Neuregelung sicherstellen, dass kein Geld mehr in Geschäftsfelder und -praktiken fließt, die mit dem Zielen des Klimaschutzes sowie mit sozialen und ethischen Grundsätzen nicht zu vereinbaren sind.

Die Sondervermögen Versorgungsfonds und Versorgungsrücklage sollen das Problem der steigenden Pensionslasten abmildern. Im Beirat unter Leitung des Finanzministeriums sind das Innen- und Sozialministerium vertreten, in der Regel durch die Amtsspitzen. Auch der Beamtenbund, der DGB sowie der Verein der Richter und Staatsanwälte sind mit von der Partie.

Ende Juli war bekannt geworden, dass Mittel des Versorgungsfonds und der Versorgungsrücklage auch in Kohle-, Öl- und Gas- sowie Tabakkonzerne geflossen sind. Die Fonds sind 5,43 Milliarden Euro (Stand 30. September 2016) schwer und dienen der Alterssicherung der Landesbeamten. 40 Prozent sind in Aktien angelegt. Der übrige Anteil in Rentenpapieren. Der von der Bundesbank gemanagte Fonds besteht laut dem Finanzministerium seit 2008. Er hat ein Grundkapital von 500 Millionen. Für jeden neu hinzukommenden Beamten werden 500 Euro monatlich eingezahlt. Die 1999 eingerichtete und von zwei Fondsgesellschaften gemanagte Versorgungsrücklage wird von zwei Prozent der Gesamtsumme der Anpassungen der Versorgungsbezüge gespeist.

Das Land hat dabei die steigenden Zahl der Versorgungsempfänger im Blick: von 45 800 im Jahr 1968 um 148 Prozent auf 113 500 2014. Die Zahl der Pensionäre wird laut dem Versorgungsbericht 2015 im Jahr 2040 auf 153 600 wachsen. Dies entspricht einem Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zu 2013.

Das Aktienportfolio der Sondervermögen, das der Rechercheverbund Correctiv veröffentlicht hatte, enthält Firmen wie die Bergbaugesellschaft Rio Tinto, das Mineralölunternehmen Total, den Düngemittelhersteller Potash Corporation, den Zulieferer für die Erdölindustrie Halliburton, das Militärtechnikunternehmen Thales sowie das Tabakunternehmen British American Tobacco sowie McDonalds und Starbucks.

Von allen Anlagen entfallen laut Finanzministerium 3,9 Prozent (Stand Mai 2016) auf Unternehmen, die Geschäfte mit der Nutzung fossiler Energien machen, und 0,3 Prozent (Stand Mai 2016) auf die Tabakindustrie. Nach früheren Angaben rechnet Splett nicht mit Verlusten infolge der Umstellung.

Ministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte auf die Frage, warum das Thema nicht schon in der vergangenen Legislaturperiode unter der grün-roten Regierung angegangen worden sei: „Wir haben es rasch auf die Agenda genommen und werden da auch dranbleiben.“