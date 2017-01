Tübingen. (pol) - Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, liegt ein erstes Ergebnis der Obduktion eines in Tübingen tot aufgefundenen jungen Mannes vor. Am Montagnachmittag wurde der Leichnam des 20-Jährigen obduziert. Nach den vorläufigen Erkenntnissen ist der 20-Jährige an inneren Verletzungen verstorben, die er sich bei einem Sturzgeschehen zugezogen haben könnte. Entsprechende Ermittlungen sind derzeit noch im Gange. Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, konnten bei der Obduktion nicht erlangt werden. Mit einem Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung ist nicht vor dem Wochenende zu rechnen.

Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper, wie bereits berichtet, am Samstagmittag im Garten eines Verbindungshauses auf dem Österberg unterhalb eines Balkons entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert.