Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg ist nach Worten von Innenminister Thomas Strobl (CDU) das sicherste deutsche Bundesland. „In keinem anderen Land werden - bezogen auf je 100 000 Einwohner - weniger Straftaten begangen“, erklärte er am Montag. Im Gegensatz zum Bundestrend sei die Zahl aller Straftaten im Südwesten um 1,3 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote von 60,2 Prozent stieg geringfügig (plus 0,1 Prozent).

Rechnet man Verstöße gegen das Ausländerrecht wie die illegale Einreise von Flüchtlingen heraus, ist Bayern allerdings das sicherste Bundesland. Laut Statistik kommen im Freistaat dann statt 6871 nur noch 4785 Straftaten auf 100 000 Einwohner. In Baden-Württemberg sind es unter diesem Gesichtspunkt statt 5599 noch 5390.

In Berlin war zuvor die Polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt worden. Danach nimmt die Gewalt in Deutschland deutlich zu, während Wohnungseinbrüche weniger werden. Die Gesamtzahl der Straftaten blieb mit 6,37 Millionen fast unverändert (2015: 6,33). Für den Südwesten wurden entsprechende Zahlen bereits Mitte März mitgeteilt.

Anzeige