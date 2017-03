Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten bleibt es auch am Aschermittwoch stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch berichtete, wehen im Laufe des Tages starke bis stürmische Böen über Baden-Württemberg. Dabei betragen die Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 75 Stundenkilometer. Im Bergland werden sogar Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern erwartet. In Gipfellagen sind zum Mittwochabend auch erste orkanartige Böen möglich. In oberen Lagen muss außerdem mit Neuschnee und Straßenglätte gerechnet werden.

Zwar schwächt sich am Abend der Wind in den tieferen Lagen ab, im Laufe der Nacht aber kommen erneut starke bis stürmische Böen in Teilen Baden-Württembergs auf. Im Bergland werden weiterhin Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von etwa 85 Stundenkilometern erwartet, im Hochschwarzwald erreichen die Böen bis zu 100 Stundenkilometer. Auf den Gipfeln sind dann vereinzelt auch Orkanböen möglich. Zudem setzt am Abend im Schwarzwald anhaltender und teils kräftiger Regen ein.

Anzeige