Stuttgart (dpa/lsw) - Die IG Metall ruft am Mittwoch in Firmen der Textil- und Bekleidungsindustrie zu Warnstreiks auf. Mehrere hundert Beschäftigte dürften sich nach Einschätzung der Gewerkschaft daran beteiligen, wie die IG Metall am Dienstag mitteilte. Warnstreiks sind unter anderem beim Automobilzulieferer Adient Interiors in Rastatt und beim Airbag-Hersteller GST in Lörrach geplant. Im Laufe des Mittwochs sind weitere Aktionen in Freudenstadt, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd vorgesehen, unter anderem beim Miederhersteller Susa in Heubach.

Gewerkschaftssprecher Martin Sambeth bezeichnete das bisherige Angebot der Arbeitgeber als Provokation. Sie hatten Mitte Januar in Bielefeld eine Entgelterhöhung vom 1. Juni 2017 an um 1,4 Prozent und von Juni 2018 an um weitere 1,5 Prozent angeboten. Die IG Metall fordert für die rund 100 000 Beschäftigten der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie 4,5 Prozent mehr Geld und eine Verbesserung des Tarifvertrags zur Altersteilzeit.

2014 nahmen nach Angaben der Gewerkschaft im Südwesten mehr als 3200 Beschäftigte an Warnstreiks und anderen Aktionen teil. Die Friedenspflicht endet mit dem Auslaufen der bestehenden Tarifverträge am 31. Januar. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 15. Februar in Saarlouis statt.

