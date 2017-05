Metzingen (dpa) - Der Modekonzern Hugo Boss hat dank Kosteneinsparungen und guter Entwicklungen in Europa und Asien zum Jahresbeginn seinen Gewinn deutlich steigern können. Wie das Unternehmen gestern in Metzingen mitteilte, verbesserte sich das Ergebnis im ersten Quartal um ein Viertel auf 48 Millionen Euro. Die Umsätze stagnierten erwartungsgemäß: Sie legten lediglich um ein Prozent auf 651 Millionen Euro zu. Firmenchef Mark Langer bezeichnete die Entwicklung als solide. Nach einem mauen Jahr 2016 musste der Konzern durchgreifen, um die eigenen Fehler der Vergangenheit auszubessern. Zuvor waren eine teure Ladenexpansion und der Versuch, die Marke Boss im Luxussegment zu etablieren, fehlgeschlagen.

Anzeige

Während die Umsätze in Europa und Asien währungsbereinigt um drei beziehungsweise ein Prozent leicht stiegen, bereitet das Amerika-Geschäft dem Konzern weiter Sorgen. In Euro gingen die Erlöse in Übersee umgerechnet um sieben Prozent zurück. Dort hatten Rabatte Hugo Boss zugesetzt. Erst im zweiten Quartal 2016 begann der Konzern schließlich, den Vertrieb der Kernmarke Boss im Großhandel einzuschränken und sich dadurch Rabattschlachten zu entziehen.

Anzeige

Unterdessen investiert Hugo Boss auch stärker in den wachsenden Online-Handel. Der Konzern will Suchmaschinenergebnisse verbessern und seine Webseite für mobile Endgeräte optimieren. Die Maßnahmen sind dringend nötig. Das Online-Geschäft von Hugo Boss brach im ersten Quartal um 27 ­Prozent ein.