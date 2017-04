Stuttgart (dpa/lsw) - An den sogenannten Schnapszahltagen des Jahres gibt es in Baden-Württemberg kaum noch freie Hochzeitstermine. Heiratswillige haben ein großes Interesse an Trauungen am 1.7.17, 7.7.17 und 17.7.17 signalisiert. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem für die ersten beiden Daten melden die Standesämter kaum noch verfügbare Trauungszeiten. Am 17.7.17 sind Hochzeiten dagegen noch möglich - wahrscheinlich, weil das Datum auf einen Montag fällt. „Keiner will montags heiraten“, sagte Anke Heim, Abteilungsleiterin beim Standesamt Karlsruhe.

