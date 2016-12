Karlsruhe/Aschaffenburg (dpa) - Nach der Festnahme zweier Jugendlicher wegen möglicher Anschlagspläne sind die Hintergründe weiter unklar. Die zuständigen Behörden gaben am Samstag keine neuen Auskünfte zu den Ermittlungen. Der 17-Jährige aus Mannheim und der 15-Jährige aus dem Kreis Aschaffenburg sollen einen „islamistisch motivierten“ Anschlag auf eine öffentliche Einrichtung in der Region Aschaffenburg geplant haben - Details dazu nannten die Ermittler nicht. Gegen die Jugendlichen war am Freitag Haftbefehl erlassen worden.

Die möglicherweise psychisch kranken Jugendlichen hätten sich Schusswaffen beschaffen wollen, dies aber noch nicht getan. „Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Beschuldigten zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage gewesen wären, die in Verdacht stehenden Planungen umzusetzen“, hatten die Ermittler mitgeteilt.

