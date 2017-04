Stuttgart (dpa/lsw) - Der Bund muss nach Auffassung von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine gesetzliche Grundlage für eine Nachrüstung alter Diesel-Fahrzeuge schaffen. „Das muss schnell gehen“, sagte Hermann der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Baden-Württemberg wolle bei den Verkehrsministern der anderen Länder für einen gemeinsamen Antrag zur Schaffung dieser Rechtsgrundlage werben. Der Minister sieht die Automobilhersteller in der Verantwortung, die Nachrüstung zu finanzieren. Auch darüber soll bei der Konferenz diskutiert werden.

Von 2018 an sollen Dieselautos ohne die strengste Abgasnorm Euro 6 an bestimmten Tagen aus Teilen Stuttgarts verbannt werden, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. Deshalb wird nun über eine mögliche Nachrüstung von Euro 5 auf Euro 6 diskutiert.

Die Verkehrsminister der Länder und des Bundes kommen am Donnerstag und Freitag in Hamburg zusammen. Ob es für den Mehr-Länder-Antrag eine Mehrheit gibt, ist noch offen.

