Tamm (dpa/lsw) - Ein Feuer in einer Doppelhaushälfte hat in Tamm (Kreis Ludwigsburg) eine Wohnung weitgehend zerstört und einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Brand wahrscheinlich durch eine Heizdecke ausgelöst worden. Der 57 Jahre alte Bewohner hatte am Donnerstagabend starken Rauch im Erdgeschoss seiner Wohnung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Rettungskräfte versorgten den Mann, der sich eine leichte Rauchvergiftung zugezogen hatte. Die Feuerwehr war mit rund 40 Kräften vor Ort.Text

