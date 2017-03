Ravensburg (dpa/lsw) - Heißes Fett in einem Imbiss in Ravensburg hat am Donnerstag einen Brand ausgelöst und hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich das Feuer vom Imbiss über das weitere Erdgeschoss des Gebäudes aus. Ein Mitarbeiter und eine Passantin wurden leicht verletzt. Sie kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Warum das Fett in Brand geriet, ist nach Angaben der Beamten noch unklar. Den Schaden an dem Gebäude schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Während der Löscharbeiten mussten angrenzende Geschäfte geschlossen bleiben.

Anzeige