Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere hundert Häftlinge sind wegen der sogenannten Weihnachtsamnestie wieder vorzeitig entlassen worden. Die Gefangenen wurden bereits am 16. November auf freien Fuß gesetzt, wie das Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Wie viele Gefangene genau von dem Gnadenakt profitieren, wird seit 2005 nicht mehr erhoben. Ausgenommen von der Amnestie sind Häftlinge, die wegen so schwerwiegender Straftaten verurteilt wurden, dass sie weiter unter Aufsicht bleiben müssen. Die Weihnachtsamnestie wurde 1963 per Erlass eingeführt. Derzeit sind in den Gefängnissen Baden-Württembergs rund 6200 Gefangene untergebracht.

