Der 1. FC Heidenheim hat im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:1 gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Dominick Kumbela erzielte nach 76 Minuten mit der bis dahin ersten klaren Chance der weitgehend ideenlosen Braunschweiger den Ausgleich für den Spitzenreiter. «Über die gesamte Spielzeit gesehen ist das ein glücklicher Punkt, den wir geholt haben. Heidenheim war das klar bessere Team. Wir waren zum Schluss die Mannschaft, die glücklich über den Punkt ist», sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht.

Die Führung hatte nach 27 Minuten Tim Kleindienst erzielt. Timo Beermann verpasste in der 56. Minute mit einem Lattentreffer die Vorentscheidung. «Wir waren verdient in Führung und haben verpasst das 2:0 zu machen», analysierte FCH-Coach Frank Schmidt am Sonntag. Eintracht-Kapitän Ken Reichel sagte: «Es freut uns, dass wir heute hier was mitgenommen haben. Aber auch Kompliment an Heidenheim, die gut gespielt haben.»

Durch das Remis vor 12 500 Zuschauern in der Voith-Arena geht Braunschweig mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf Verfolger Hannover 96 in die Länderspielpause. Heidenheim steht mit 15 Zählern zumindest bis Montag auf Rang drei.

Die Gastgeber mussten schon früh auf Innenverteidiger Kevin Kraus verzichten, der mit starken Schmerzen im Knie ausgewechselt wurde. «Er ist wohl im Rasen hängen geblieben, das geht leider meistens nicht gut aus», sagte Schmidt.