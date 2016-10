Tübingen (dpa/lsw) - Die Aktivisten, die ein Haus in Tübingen über das Wochenende besetzt gehalten haben, werten ihre Aktion als großen Erfolg. Die Besetzung sei „nur der Anfang“ gewesen, teilten sie zum Ende der Aktion mit. Dutzende Studenten und Aktivisten hatten das denkmalgeschützte Gebäude im Besitz der Diakonieschwesternschaft am vergangenen Donnerstag besetzt, um auf Wohnungsnot und Leerstand in der Universitätsstadt aufmerksam zu machen.

Die Aktivisten kritisierten, die Stadt ziehe sich auf Verordnungen zurück und tue nicht genug um die Wohnungsnot zu beheben. Die Stadt sei genauso interessiert daran, gegen Leerstand vorzugehen, betonte hingegen eine Stadtsprecherin. „Wir haben das gleiche Ziel wie die Besetzer“ - wenngleich man andere Mittel wähle, sagte sie.

Die Stadt hatte Gespräche zwischen den Aktivisten und der Schwesternschaft vermittelt. Die Eigentümer hätten sich dafür offen gezeigt, „dass das Haus nun nicht zum Höchstpreis am Markt verkauft wird, sondern soziale Initiativen berücksichtigt werden“, hieß es von den Besetzern. In den kommenden zwei Wochen soll die Schwesternschaft einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Aktivisten wollen dann noch eine Pressekonferenz zur Zukunft des Hauses geben.

