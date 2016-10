Von Hermann Neu





Stuttgart - Der Ministerpräsident sieht das Verhandlungsergebnis bei der Neuregelung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern als seinen „drittgrößten politischen Erfolg“ - nach dem Atomausstieg und dem Atomendlager-Suchgesetz. Sein bayerischer Amtskollege Horst Seehofer (CSU) spricht sogar vom größten Erfolg. „Das Brett ist durch“, kommentiert Winfried Kretschmann gestern in einer Regierungserklärung die Einigung vom 14. Oktober - ganz im Sinne von Max Webers „Bohren dicker Bretter“. Dass er Kröten schlucken musste, räumt Kretschmann allerdings auch ein: Dazu gehört nach Einschätzung des Regierungschefs und der Fraktionschefs von Grünen, CDU und SPD etwa, dass der Bund, der für die Einigung 9,5 Milliarden Euro zusätzlich locker macht, in stärkerem Maß für die Fernstraßen zuständig werden soll. Hinzu kommt, dass die Finanzkraft der Kommunen künftig mit 75 statt wie bisher mit 64 Prozent angerechnet wird.

FDP und AfD sind nicht überzeugt

Dennoch sieht sich Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz in der Debatte über Kretschmanns Erklärung gar zu einem „Halleluja“ hingerissen. Das ist dann aber auch der Gipfel des Lobs. Ein Teil der Opposition verweigert sich der positiven Bewertung gänzlich: FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke etwa ist froh, dass Kretschmann das gesägte Brett nur als seine drittgrößte Leistung bewertet. Würde der Regierungschef sein Werk seiner Frau zeigen, würde die sagen: „Da fängst noch mal an“, ätzt der Liberale. Mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht, da ist sich Rülke sicher, hätte das Land mehr erreicht. Die aber hatte Kretschmann im Gegensatz zu Bayern und Hessen immer abgelehnt und auf eine Verständigungslösung gesetzt.

Zahlreiche noch Ende des Jahres 2015 von Kretschmann genannte Ziele sieht Rülke nicht umgesetzt: Keine Investitionen in Zukunftsaufgaben, keine Entlastung der Steuerpflichtigen und keine Entflechtung von Aufgaben habe es gegeben, listet er auf. Auch könne keine Rede davon sein, „dass Länder belohnt werden, die ordentlich wirtschaften“. Kretschmann sei daher „komplett an den eigenen Ansprüchen gescheitert“.

AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen nennt Kretschmann einen „Großmeister“ in der Disziplin, „Misserfolge als Erfolge zu bezeichnen“. In den Verhandlungen sei es nicht um eine Reform, sondern nur um „neue Modalitäten der Umverteilung“ gegangen. Zwar stehe kein Bundesland nach der Reform schlechter da, dafür müssten aber zusätzliche Mittel aller Bürger an den Bund fließen. „Geberland bleiben wir so oder so.“ Für Meuthen ist die Bund-Länder-Einigung eine „Fiskal-Illusion“ und eine Mogelpackung, die verfassungsrechtlich noch interessant werde.

Grüne: Grandiose Leistung

In den Regierungsparteien und bei der SPD sieht man das naturgemäß etwas anders: Grünen-Fraktionschef Schwarz attestiert Kretschmann eine „grandiose Leistung“. Die wesentlichen Parteien Grüne, CDU und SPD hätten in den Verhandlungen gezeigt, dass sie handlungsfähig sind. Die Finanzströme würden künftig transparenter, das Land verbuche Mehreinnahmen, die es brauchen könne. Auch die Entlastung der Kommunen um 200 Millionen sei „eine stolze Summe“.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart spricht von „Freude und Schmerz“, wenn die Freude aber nicht überwogen hätte, dann hätten „Hessen und Bayern nicht zugestimmt“. Ohne Druck der Klage Bayerns und Hessens „hätte es den Erfolg nicht gegeben“, knüpft der CDU-Fraktionschef an frühere Aufforderungen seiner Partei zur Klage an. Die Bewertung Rülkes aber nennt er „einseitig“. Für das Land gebe es neue Spielräume, Baden-Württemberg habe „mehr davon, erfolgreich zu sein“. Landespolitik werde sich wieder lohnen.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sieht ein zufriedenstellendes Ergebnis ohne Euphorie. Die Klärung sei aber „nicht für alle Zeiten“. Stoch bemängelt, dass die zusätzlichen Mittel des Bundes als Festbetrag und nicht über zusätzliche Punkte des Umsatzsteueranteils fließen. Kritik äußert auch er an den stärkeren Zuständigkeiten Berlins für die Fernstraßen. Er glaube nicht, dass der Bund dies im Interesse des Landes regele. Auch Kretschmann will hier die Verantwortung der Länder erhalten. Der Bund müsse seine Hausaufgaben machen und ein Konzept vorlegen. Bei den geplanten Finanzhilfen für die kommunale Bildungsstruktur will Kretschmann eine Entwicklung mit „goldenen Zügeln“ verhindern. Die Bildungshoheit bleibe „Kernbereich der Länderhoheit“.