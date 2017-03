Klettgau (dpa/lsw) - Ein Feuer in der Halle eines Holzbaubetriebs in Klettgau (Kreis Waldshut) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Der Schaden wird auf mehrere 100 000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand am Donnerstagabend der Feuerwehr gemeldet. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Verletzte gab es nicht. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße 34 für mehrere Stunden gesperrt, konnte am frühen Freitagmorgen aber wieder freigegeben werden.

