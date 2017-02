Burladingen (lsw) - Ein von Trigema-Chef Wolfgang Grupp angeregtes Vermittlungsgespräch im Streit zwischen Bürgermeister und Gemeinderäten in Burladingen im Zollernalbkreis verzögert sich. Die CDU-Gemeinderätin Dörte Conradi will erst das Ergebnis des Disziplinarverfahrens gegen Bürgermeister Harry Ebert abwarten, bevor sie sich auf ein Gespräch einlässt, wie Grupp gestern sagte. „Ich muss mich danach richten“, sagte Grupp. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass ihm ein kurzfristig anberaumtes Gespräch lieber ­gewesen wäre. Ebert hatte den Besuch des Gemeinderats in einer Flüchtlingsunterkunft auf Facebook als „Asylantenschau“ bezeichnet und die Gemeinderäte „Landeier“ genannt. Daraufhin hatten die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Dörte Conradi, und Freien Wählern, Alexander Schülzle, im Gemeinderat ihre Ämter aus Protest niedergelegt.

