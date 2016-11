Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Zur Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl sind die baden-württembergischen Grünen am Samstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zusammengekommen. Beim Parteitag sollen Bundeschef Cem Özdemir und die Finanzexpertin der Grünen im Bundestag, Kerstin Andreae, zu den Spitzenkandidaten gewählt werden. Sie führen dann die Landesliste an. Bislang sind die Südwest-Grünen mit zehn Abgeordneten im Bundestag vertreten - bis zu 15 sollen es werden. Die Delegierten wählen zudem eine neue Parteivorsitzende, da Amtsinhaberin Thekla Walker in den Landtag wechselte. Ihr soll die 36 Jahre alte Volkswirtin Sandra Detzer aus Heidelberg folgen. Sie ist dann Co-Parteichefin neben Oliver Hildenbrand.

Anzeige