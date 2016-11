Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Grünen-Landeschefin Thekla Walker hat der AfD angesichts des Presseausschlusses zu deren Landesparteitag in Kehl ein «abstruses Demokratieverständnis» vorgeworfen. Sie sprach am Samstag beim Landesparteitag der Grünen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) von einem mangelnden Respekt der Alternative für Deutschland (AfD) gegenüber den Bürgern. «Ohne Pressefreiheit ist unsere Demokratie bankrott», sagte Walker. Medienvertreter waren am Samstag endgültig vom Parteitag der baden-württembergischen AfD ausgeschlossen worden. Das ergab eine Abstimmung der stimmberechtigten AfD-Mitglieder am Samstag in Kehl.

Anzeige