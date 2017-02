Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Die geplante schnellere und konsequentere Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern stößt bei den Grünen in Baden-Württemberg auf Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Donnerstag in Berlin auf eine engere Zusammenarbeit bei der Abschiebung verständigt. Ein Maßnahmenpaket, in dem Integration keine Rolle spiele, sei aus seiner Sicht ein falsches Signal, sagte der Vorsitzende der Grünen im Südwesten, Oliver Hildenbrand, den Zeitungen „Mannheimer Morgen“ und „Heilbronner Stimme“ (Samstag). Die Landeschefin der Grünen Jugend, Lena Schwelling, kritisierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für seine Haltung. Vor allem die Pläne zur Ausweitung der Abschiebehaft und der Einrichtung von Ausreisezentren seien problematisch, sagte sie den Zeitungen.

