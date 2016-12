Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen im Landtag mahnen beim CDU-geführten Kultusministerium eine verlässliche Bildungspolitik an. In einem Brief an Ressortchefin Susanne Eisenmann (CDU) schreibt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz: „Unseres Erachtens ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie gegenüber allen Akteuren in der Bildungspolitik die in der Koalition abgestimmte Grundhaltung vertreten und jenen dadurch Planungssicherheit und Verlässlichkeit von Seiten der Landesregierung zusichern.“

Irritiert zeigt sich der Grünen-Politiker in dem Schreiben unter anderem darüber, dass Eisenmann den weiterführenden Schulen offenbar erlauben wolle, potenzielle Fünftklässler auf Grundlage der - nicht mehr verbindlichen - Grundschulempfehlung abzulehnen. Auch der nur auf Gymnasien beschränkte geplante Ausbau des Informatikunterrichts, über den bereits „Mannheimer Morgen“ und „Heilbronner Stimme“ berichtet hatten, sei nicht im Sinne der Grünen.

