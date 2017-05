Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen im Landtag verzeichnen ein großes Interesse von Gemeinschaftsschulen an der Einrichtung gymnasialer Oberstufen. Ihnen seien derzeit vier Aspiranten bekannt, sagte die Bildungsexpertin der Grünen, Sandra Boser, in Stuttgart. Beim Kultusministerium liegen nach ihrer Auskunft zwei Anträge aus Tübingen und Konstanz vor. Die Gemeinderäte von Salem und Wutöschingen (Landkreis Waldshut) hätten entschieden, ebenfalls die Erlaubnis für ihre Gemeinschaftsschulen einzuholen. „Wir erwarten, dass die Anträge auch genehmigt werden“, sagte Boser. Die Oberstufe an der „Schule für alle“ ist umstritten.

